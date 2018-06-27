Fenerbahçe'den kaleci operasyonu! PSG'nin file bekçisi Kevin Trapp...

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları için geri sayıma geçilirken transferde de gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Phillip Cocu idaresinde kadrosunda yeniliklere gidecek olan sarı-lacivertlilerde kaleci için Kevin Trapp'ın adı ağır basıyor.

Satın alma opsiyonuyla kiralanacak

Fransa'da yayın yapan Mercato'nun özel haberinde, Fenerbahçe'nin Paris Saint-Germain'de forma giyen Kevin Trapp'ı kiralamak üzere olduğu ifade edildi. Sarı-lacivertlilerin Damien Comolli önderliğinde bu transfer görüşmelerini sürdürdüğü ve satın alma opsiyonuyla beraber kiralamanın gerçekleşeceği öne sürüldü.

Ayrılmaya sıcak bakıyor

Paris Saint-Germain'in kaleye Gianluigi Buffon'u düşündüğü için de 3. kaleci konumuna düşecek olan Kevin Trapp'ın takımdan ayrılmasının sorun çıkarmayacağı dile getirildi. Öte yandan, 27 yaşındaki kaleci Trapp'ın da forma giyemeyeceği için ayrılmaya sıcak baktığı aktarıldı.

(Skorer)