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Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Süper Lig'in yıldız futbolcusunu...

Fenerbahçe transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Emre Akbaba'yı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 12:57
Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Süper Lig'in yıldız futbolcusunu...

TRANSFER çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, orta sahaya takviye için gündemine yerli bir ismi aldı. Sarı-Lacivertliler, ezeli rakibi G.Saray’ın transfer listesinin ilk sırasında yer alan Alanyaspor’un yıldızı Emre Akbaba için Akdeniz ekibinin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Sportif direktör Damien Comolli’nin transferin gözde ismi olan yetenekli orta saha için 2 milyon euro artı bir oyuncu teklif edeceği öğrenildi. 

5 MİLYON İSTİYORLAR

Takas olarak verilecek ismin yerli oyuncular arasından seçilmesinin planlandığı kaydedilirken Alanya cephesinin cevabı merakla bekleniyor. Transferde oyuncu takasına sıcak bakmayan Alanyaspor, cephesi 25 yaşındaki milli oyuncu için 5 milyon euro bonservis bedeli istiyor. 

Ahmethan’a talip var

FENERBAHÇE’DE kiralık listesine konulması beklenen 21 yaşındaki forvet Ahmethan için Altınordu’nun nabız yokladığı öğrenildi. Genç golcü, geçen sezon kiralık oynadığı Boluspor’da sadece 2 müsabakada görev aldı. Ahmethan, alt yaş gruplarında 29 kez milli formayı terletti. 

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 12:57
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