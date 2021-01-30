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Spor Fenerbahçe'den Galatasaray'a sert gönderme: Her oyuncu taciz edilmez
Spor

Fenerbahçe'den Galatasaray'a sert gönderme: Her oyuncu taciz edilmez

Fenerbahçe Yöneticisi Alper Pirşen, Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu. Pirşen, İrfan Can Kahveci transferi için Galatasaray'a sert ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-30 22:34:00 -
Fenerbahçe'den Galatasaray'a sert gönderme: Her oyuncu taciz edilmez

Süper Lig'de Çaykur Rizespor'da 1-0 yenen Fenerbahçe'de yönetici Alper Pirşen, maç sonunda İrfan Can Kahveci hakkında açıklamalarda bulundu.

İşte Alper Pirşen'in sözlerinin satır başları:

Mücadele bakımından memnunuz, belki iyi bir oyun olmadı ama buradan alınan 3 puan bizim için kritik

İrfan Can transferinin detayını Başakşehir tarafından takip edin, daha çok açıklama yapan onlar. Ben bir açıklama yapmayacağım

Kontratının sonuna gelen her oyuncu taciz edilmez

Transfer piyasasına düşmeye başlayan, kontratının sonuna gelen her oyuncu taciz edilmez. Bildiğimiz o kadar şey var ki.. Hepsiyle imza atılıp, sonra beğenilmediği için alınmayanlar var.

Fenerbahçe isterse alır

Galatasaray istediğini yapsın, Fenerbahçe bir oyuncuyu isterse alır.

Oğulcan oynamasa ne olacaktı?

Oğulcan Çağlayan dosyası var, köpürdü, sessizliğe gömüldü. Öyle ya da böyle kulübünü son 6 hafta yalnız bırakmış bir oyuncu. Federasyon kurulları ceza vermiş. Dosya bir şekilde öyle öteleniyor ki. Galatasaray transferleri yetiştirdi. Oğulcan geçtiğimiz 6 haftada oynamasaydı ne olacaktı? Galatasaray transferleri yetiştirsin diye mi bekleniyor?

Bir oyuncu Fenerbahçe'yi istemiyorsa...

Bir oyuncu Fenerbahçe'yi istemiyorsa, Fenerbahçe onu istemez. Fenerbahçe bir oyuncuyu istiyorsa, oyuncunun da gönlü varsa, o transfer hep Fenerbahçe Stadı'nda sonlanır

Taraftara müjde

Taraftarlara bir müjde verelim, Türkiye'nin en çok şampiyon olan kulübü olduğumuz yakında tescillenecek ve bunun tazminat kısmı da olacak. Yıldız bizim için önemsiz bir mevzu, istesek kullanmayız, yönetim olarak 'Yıldızsız çıkıyoruz' da diyebiliriz.

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