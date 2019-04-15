Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay gönderme!
Fenerbahçe, Galatasaray'ın Twitter'dan yaptığı VAR kayıtları açıklansın paylaşımına ağlayan surat emojisiyle cevap verdi.15 Nisan 2019 Pazartesi 19:37
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından iki kulüp de Twitter'dan göndermeli paylaşımlarda bulundu.
Galatasaray'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "VAR kayıtları açıklansın" etiketiyle hakem hatalarının bulunduğu bir video yer aldı.
Fenerbahçe ise Twitter'dan Galatasaray'ın paylaşımına ağlayan surat emojisiyle cevap verdi.
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