Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay gönderme! Fenerbahçe, Galatasaray'ın Twitter'dan yaptığı VAR kayıtları açıklansın paylaşımına ağlayan surat emojisiyle cevap verdi.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından iki kulüp de Twitter'dan göndermeli paylaşımlarda bulundu. Galatasaray'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "VAR kayıtları açıklansın" etiketiyle hakem hatalarının bulunduğu bir video yer aldı. Fenerbahçe ise Twitter'dan Galatasaray'ın paylaşımına ağlayan surat emojisiyle cevap verdi.

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