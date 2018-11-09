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Fenerbahçe'den flaş Abdullah Avcı açıklaması!

Fenerbahçe Kulübü resmi internet sitesinden teknik direktör adayları için isimleri çıkan Abdullah Avcı ve Jorge Sampaoli habelerini yalanladı.

09 Kasım 2018 Cuma 14:40
Fenerbahçe'den flaş Abdullah Avcı açıklaması!

Resmi siteden yapılan açıklama şu şekilde:

Bazı yayın organlarında çıkan kulübümüzün Futbol A Takımı Teknik Direktörlük görevi için Abdullah Avcı ve Jorge Sampaoli ile görüştüğü şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

İddialarda yer alan isimlerle herhangi bir diyaloğumuzun bulunmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız.

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 14:40
  1. Fenerbahçe
  2. Abdullah Avcı
  3. Jorge Sampaoli
  4. Teknik Direktör

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