Fenerbahçe'den flaş Abdullah Avcı açıklaması!
Fenerbahçe Kulübü resmi internet sitesinden teknik direktör adayları için isimleri çıkan Abdullah Avcı ve Jorge Sampaoli habelerini yalanladı.09 Kasım 2018 Cuma 14:40
Resmi siteden yapılan açıklama şu şekilde:
Bazı yayın organlarında çıkan kulübümüzün Futbol A Takımı Teknik Direktörlük görevi için Abdullah Avcı ve Jorge Sampaoli ile görüştüğü şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.
İddialarda yer alan isimlerle herhangi bir diyaloğumuzun bulunmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız.
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