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Fenerbahçe'den Erwin Koeman açıklaması!

“Fenerbahçe’de 2019 yılını göremem” dediği iddia edilen Erwin Koeman'la ilgili Sarı-Lacivertli kulüpten resmi açıklama yapıldı.

01 Aralık 2018 Cumartesi 14:07
Fenerbahçe'den Erwin Koeman açıklaması!

Fenerbahçe Kulübü, teknik sorumlu Erwin Koeman’ın Hollanda basınına yaptığı iddia edilen bir açıklama hakkında bilgilendirme yazısı yayınladı.

"2019'u göremem" iddiası

Hollandalı çalıştırıcının “Fenerbahçe’de 2019 yılını göremem” dediği iddia edilmişti.

İşte Fenerbahçe’den yapılan o açıklama;

Bugün ve dün tarihli bazı basın yayın organlarında çıkan ve Hollanda'nın De Telegraaf gazetesine dayandırlan haberde Antrenörümüz Erwin Koeman'ın Fenerbahçe'de 2019 yılını göremem dediği belirtilmiştir.

Antrenörümüz Erwin Koeman'ın hiçbir gazeteye bu yönde bir beyanatı olmamıştır. De Telegraaf gazetesi internet sitesinde dün ilgili haber içeriğinde düzeltme yapılmasına rağmen bugün haberin aynı içerik ile halen kamuoyuna sunulduğu görülmektedir.

Konuyu kamuoyunun dikkatine sunarız.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 14:07
  1. Fenerbahçe
  2. Erwin Koeman
  3. Açıklama

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