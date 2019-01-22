Fenerbahçe'den Cüneyt Çakır'a çok sert tepki! 'Hatalı kararları maçın skorunu belirledi'

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig 18. haftasında deplasmanda Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, TRT Spor'a yaptığı açıklamada Cüneyt Çakır'a eleştirilerde bulundu.

Fenerbahçe Başkan Vekilİ Semih Özsoy, Bursaspor maçının ardından İstanbul'a dönüş yolunda TRT Spor'a şu açıklamaları yaptı:

"Bizim sorunlarımız bizi ilgilendirir"

Sezonun ilk yarısında kötü sonuçlar aldığımız için hakemlerin hatalı kararlarını gündeme getirmedik. Ancak bizim sorunlarımız bizi ilgilendirir. Cüneyt Çakır maçın kaderini etkileyecek hatalar yaptı.

"Cüneyt Çakır'ın hatalı kararları maçın skorunu belirledi''

Skrtel'in pozisyonunu görmediğini düşünebiliriz. Ancak Bursaspor'un golü öncesi Valbuena'ya faul yapıldığı çok açık. Devre arasını kampını çok iyi geçirdik. İkinci yarıya iyi bir başlangıç yapıp moral kazanmak istiyorduk. Cüneyt Çakır'ın hatalı kararları maçın skorunu belirledi.