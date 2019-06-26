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Fenerbahçe’den Birsel Vardarlı Demirmen’e teşekkür

Fenerbahçe, kadın basketbol takımında forma giyen ve kariyerini noktalayan kaptan Birsel Vardarlı Demirmen’e teşekkür mesajı yayınladı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 16:08
Fenerbahçe’den Birsel Vardarlı Demirmen’e teşekkür

Fenerbahçe, kadın basketbol takımında forma giyen ve kariyerini noktalayan kaptan Birsel Vardarlı Demirmen’e teşekkür mesajı yayınladı. Kaptan Birsel, sarı-lacivertlilerde 675 maçta görev yaparak, tüm branşlarda en fazla resmi maça çıkan sporcu oldu.


Fenerbahçe, 13 yıldır kadın basketbol takımının formasını giyen Birsel Vardarlı Demirmen’e teşekkür etti. Sarı-lacivertli kulüpten yayınlanan teşekkür mesajında deneyimli basketbolcunun giydiği 7 numaralı formanın yapılacak jübile maçının ardından Metro Enerji Salonu’na asılacağı aktarıldı. Sarı-lacivertli forma ile 675 müsabakada forma giyen Birsel, Fenerbahçe Kulübü’nde tüm spor branşları göze alındığında resmi mücadelelerde en fazla görev alan oyuncu oldu. Birsel Vardarlı Demirmen, Fenerbahçe Kulübü’nde en fazla Türkiye Şampiyonluğu yaşayan ve en fazla kupa kazanan oyuncu olarak da sarı-lacivertlilerin tarihine ismini kazıdı. Fenerbahçe resmi internet sitesinden yayınlanan teşekkür mesajında şu ifadelere yer verildi:


"Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımızın formasını 13 yıl boyunca gururla taşıyan, sadece parkedeki başarılarıyla değil duruşuyla da Fenerbahçeliliği en iyi şekilde temsil eden Kaptanımız Birsel Vardarlı Demirmen basketbol kariyerini sonlandırdı.


Çubuklu formamız altında sayısız başarı yaşayan, rekorları gururla tarihimize kazıyan, her şeyden önemlisi Çubuklu formamızı her zaman ruhu ve aidiyetiyle taşıyan kaptanımıza, kulübümüze bugüne kadarki tüm hizmet ve katkıları için en derin teşekkürlerimizi iletiyoruz.


Tüm branşlar göz önüne alındığında tarihimizde;



En fazla resmi maça çıkan (675)


En fazla Türkiye Şampiyonluğu yaşayan (10)


En fazla kupa kazanan oyuncumuz olan (22)


(10 Türkiye Şampiyonluğu, 6 Türkiye Kupası, 6 Cumhurbaşkanlığı Kupası)


Birsel Vardarlı’nın 7 numaralı forması, detayları daha sonra açıklanacak jübile maçı ile Fenerbahçe Ülker Arena Metro Enerji Salonu’na asılacak; Fenerbahçe için ortaya koyduğu emek, elde ettiği başarılar ve duruşuyla tüm sporcularımıza örnek olacaktır.


Her şey için teşekkürler kaptan!"

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 16:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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