0553 313 94 23

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a yılın transfer çalımı!

Fenerbahçe sportif direktörü Damien Comolli'nin, Beşiktaş'ın transferine çok yaklaştığı Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü için, genç oyuncunun ailesiyle bu hafta bir görüşme gerçekleştireceği bildirildi.

05 Aralık 2018 Çarşamba 11:34
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a yılın transfer çalımı!

Bu sezon istediği ve hedeflediği noktanın çok uzağında kalan Fenerbahçe buna rağmen bir yandan da geleceğin takımını kurmaya başlamış ve takıma birçok genç isim takviyesi yapmıştı. Geçtiğimiz yıl takıma katılan Eljif Elmas’ın düzenli oynamaya başlamasının yanı sıra bu sezon Berke Özer, Barış Alıcı, Ferdi Kadıoğlu gibi genç yetenekleri kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler, bu yönde adımlar atmayı sürdürüyor.

Comolli, Orkun Kökçü'nün ailesiyle masaya oturuyor

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Chelsea, Arsenal, Tottenham ve PSG gibi takımların da peşinde olduğu ve sene başında da Fenerbahçe ile Beşiktaş’ı karşı karşıya getiren Orkun Kökçü’yü kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe’de sportif direktör Damien Comolli oyuncunun temsilciliğini de yapan ailesiyle bu hafta bir görüşme gerçekleştirecek.

Feyenoord forması giyen 17 yaşındaki yeteneği sene başında da isteyen sarı-lacivertlilerde yaşanan gençleşme politikasını oyuncunun ailesine anlatarak ikna etmeyi hedefleyen Comolli, zorlu rakipleri ekarte ederek genç yıldıza Fenerbahçe forması giydirmeyi planlıyor.

Orkun Kökçü için yaşanan büyük transfer yarışını kulübün gençlere verdiği önemi en önemli kozu olarak kullanacak olan Comolli, bu transferi gerçekleştirerek Ferdi Kadıoğlu’ndan sonra bir gelecek vaadeden yıldızı daha takıma katıp Fenerbahçe’nin geleceğini iyice güvence altına almayı planlıyor.

Geçen sezonu Feyenoord U19 takımında geçiren ve attığı gollerle öne çıkan Orkun, 2017-18 sezonunda altyapıda 42 maça çıkan genç yetenek, attığı 17 gol ve yaptığı 3 asist ile dikkatleri üzerine çekti.

(Habertürk)

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 11:34
  1. Fenerbahçe
  2. Beşiktaş
  3. Orkun Kökçü
  4. yılın transfer çalımı
  5. Genç yetenek
  6. Süper Lig

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ, örgütten ayrılmak isteyen Harbiyeliyi tehdit etmiş
    1. FETÖ, örgütten ayrılmak isteyen..
    2. İGA'dan "şantiyeden atıldılar"..
    3. Emekli maaşını Garanti’ye taşıyana..
    4. Numan Kurtulmuş'tan ittifak açıklaması
    5. Yalova Belediye binasında tabancayla..
    6. Ölüm döşeğinde gelen itirafla dünyası..
    7. Doğan Kabak Citroen Adım Otomotiv’de..
    8. Kış sporu meraklıları yeni yılda..
    9. Trafikte alınan önlemler can..
    10. Şairlerinin kaleminden mısralar..
    11. Askeri öğrencilere oy kullandırıldığı..
    12. 2019 Yılında Para ve Kur Politikası..
    13. Fenerbahçe'nin teknik direktör kararı..
    14. Hizbullah İsrail operasyonu karşısında..
    15. "Biz 'kadınlar ve demokrasi' diyoruz"
    16. Japonya'nın makarnası Türkiye'den
    17. AK Parti Siirt belediye başkan adayı..
    18. Röntgen odasındaki cinayet davasında..
    19. Bahçelievler'de market soygunu
    20. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    Adana valiliği rezalete suspus
    Adana valiliği rezalete suspus
    Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı
    Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı
    Cumhurbaşkanından soğuk duş: 'Hastayım' dedi, ülkesine gelen Prens Selman ile görüşmedi
    Cumhurbaşkanından soğuk duş: 'Hastayım' dedi, ülkesine gelen Prens Selman ile görüşmedi
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum

    Günün Karikatürü

    5 Aralık 2018
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?