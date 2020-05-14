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Spor

Fenerbahçe’den Beşiktaş’a geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe Spor Kulübü, Beşiktaş’ta korona virüs testleri sonucu 8 kişinin pozitif çıkmasının ardından geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 13:25:16 -
Fenerbahçe’den Beşiktaş’a geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe Spor Kulübü, Beşiktaş’ta korona virüs testleri sonucu 8 kişinin pozitif çıkmasının ardından geçmiş olsun mesajı yayımladı.


Beşiktaş’ta dün gerçekleştirilen korona virüs testlerinin ardından bugün yapılan açıklamada 8 kişide korona virüs testinin pozitif çıktığı belirtilmişti. Bu açıklamanın ardından Fenerbahçe, siyah-beyazlılar için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Sarı-lacivertliler yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:


"Covid-19 testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü futbolcuları, teknik ekibi ve tesis çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun."

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