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Spor

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe Spor Kulübü, koronavirüs testi pozitif çıkan Beşiktaşlı futbolcu, teknik heyet ve tesis çalışanları için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 13:24:00 -
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a geçmiş olsun mesajı

Beşiktaş Jimnastik Kulübü, 8 çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "13 Mayıs Çarşamba günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza ikinci kez Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan testler neticesinde, sekiz kişide pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir. Testi pozitif sonuçlanan kişilerin takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe'den mesaj

Beşiktaş'ın açıklamasının ardından Fenerbahçe Spor Kulübü de resmi Twitter hesabından geçmiş olsun mesajı paylaştı. Mesajda, "Covid-19 testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü futbolcuları, teknik ekibi ve tesis çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Besiktaş" denildi.

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