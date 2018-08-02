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Fenerbahçe'deki olası kavgaya Ali Koç müdahale etti

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Dereağzı Tesisleri Müdürü Tamer Elçin ile eski futbolcular arasında tartışma yaşadı. Olaya başkan Ali Koç müdahale etti.

02 Ağustos 2018 Perşembe 19:48
Fenerbahçe'deki olası kavgaya Ali Koç müdahale etti

Fenerbahçe tesislerindeki yeniden yapılanma çalışmaları, eski futbolcuları da etkiledi. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri Müdürü Tamer Elçin ile emektar futbolcular arasında büyük bir gerilim yaşandı.

Akşam'da yer alan habere göre; burada bulunan 3 halı sahadan deniz tarafında bulunan halı sahanın suni çimleri Başkan Ali Koç tarafından yenilendi. Başkan Koç, buranın kimseye kiraya verilmemesini istedi. Bunun üzerine Tesis Müdürü Tamer Elçin de burada her Pazartesi ve Perşembe akşamı maç yapan futbolcularla karşı karşıya geldi.

ŞİKAYETLER KOÇ'A KADAR GİTTİ

Futbolculara, "Burada futbol oynayamazsınız, malzemeleri de kullanamazsınız" diye sert çıkan Tamer Elçin'e futbolculardan da, "Bizim anlaşmamız var. Malzemeleri de biz aldık. İstediğimiz gibi kullanırız" karşılığı geldi. Elçin yönetimin talimatını hatırlatıp, bunu üstlerine ileteceğini belirtti.

Gerilim büyüdü. Eski yıldızlar, "Kime şikayet edersen et" diye rest çekti. Yaşanan gelişmeler bir şekilde BaşkanAli Koç'un da kulağına gitti. Koç da Comollli ile birlikte arabaya atladığı gibi soluğu tesislerde aldı.

GERİLİMİ İLKER DİNÇAY YUMUŞATTI

Arabadan sinirli bir şekilde inen Başkan Koç'un yanında bulunan yönetim kurulu üyesi Muhittin İlker Dinçay, "Başkanım bu futbol oynayanlar, bizim eski oyuncularımız" diye uyardı. Bu sözler üzerine yumuşayan Koç, "Öyle mi ben sizi tanıyamadım" dedi. Futbolculardan, "Ama biz sizi tanıyoruz!" diye imalı bir cevap geldi.

Başkan Koç'un, "Çimleri beğendiniz mi?" sorusu olayı sohbet ortamına taşıdı. Başkan bu tesislerin eski futbolcular dışında kimseye kiraya verilmemesi talimatı verip, tesislerden ayrıldı.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 19:48
  1. Lefter Küçükandonyadis
  2. Fenerbahçe
  3. Ali Koç

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