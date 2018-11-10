Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Tufan'a gün doğdu!

Fenerbahçe, orta sahada derin bir kriz yaşıyor. Tolga Ciğerci ve Oğuz Kaan'ın ligin ikinci yarısından önce sahalara dönmesi zor. Mehmet Topal iyileşti ancak tam randıman verip vermeyeceği belirsiz. Koeman, Reyes'e güvenmiyor; Jailson ise 8 maç ceza aldı..Bu kadar eksiğin olması, kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'a şans doğurdu.

Milli futbolcunun affedilmesi gündeme geldi. Koeman, kariyerinde birçok kez orta alanda oynayan sağ bek Isla'yı da orta alan için hazırlıyor.



11 AYDIR FORMADAN UZAK

Ozan Tufan, sarı-lacivertli formayı resmi olarak en son Türkiye Kupası'nda 13 Aralık 2017'de oynanan maçta giymişti. Ozan Tufan, 2015-2016 sezonunun başında Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye 7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

SÖZLEŞMESİ 2020'YE KADAR DEVAM EDİYOR

23 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 100 maçta 9 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi. Ozan'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2020'ye kadar devam ediyor.