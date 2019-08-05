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Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları

05 Ağustos 2019 Pazartesi 13:58
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketlerinin ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı belirtildi.

Fenerbahçe, hazırlıklarına akşam yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 13:58
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