Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Yıldız oyuncuya teklif var
Fenerbahçe'ye devre arasında transfer edilen ancak beklenen performansı veremeyen Rade Kuruniç, takımdan ayrılan ilk isim olacak.
Fenerbahçe'de geçen sezon İsmail Kartal'ın transferini çok istediği Rade Krunic, beklentilerin altında kaldı.
Milan'dan 3.5 milyon euroya bonservisi alınan Krunic'in menajeriyle görüşen Sarı-lacivertli yönetim, oyuncuya kulüp bulması yönünde talimat verdi.
ARABİSTAN'DAN TALİBİ VAR
Son sezonlara Milan ile damga vuran Rade Krunic'e Suudi Arabistan'dan talipler çıktı. Krunic, bu teklifleri değerlendirip kısa süre içinde takımdan ayrılabilir.
Fenerbahçe ile yarım sezonda 18 maça çıkan Krunic, 1 asist yaptı.
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