  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Yıldız oyuncuya teklif var
Spor

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Yıldız oyuncuya teklif var

Yeniakit Publisher
2024-06-04 11:01:00 - 2024-06-04 11:03:35
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Yıldız oyuncuya teklif var

Fenerbahçe'ye devre arasında transfer edilen ancak beklenen performansı veremeyen Rade Kuruniç, takımdan ayrılan ilk isim olacak.

Fenerbahçe'de geçen sezon İsmail Kartal'ın transferini çok istediği Rade Krunic, beklentilerin altında kaldı.

Milan'dan 3.5 milyon euroya bonservisi alınan Krunic'in menajeriyle görüşen Sarı-lacivertli yönetim, oyuncuya kulüp bulması yönünde talimat verdi.

ARABİSTAN'DAN TALİBİ VAR

Son sezonlara Milan ile damga vuran Rade Krunic'e Suudi Arabistan'dan talipler çıktı. Krunic, bu teklifleri değerlendirip kısa süre içinde takımdan ayrılabilir.

Fenerbahçe ile yarım sezonda 18 maça çıkan Krunic, 1 asist yaptı.

İsmi Beşiktaş ile anılıyordu! Memphis Depay'dan şok edecek hamle! Şaşırtan transfer itirafı…
İsmi Beşiktaş ile anılıyordu! Memphis Depay'dan şok edecek hamle! Şaşırtan transfer itirafı…

Spor
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsmi Beşiktaş ile anılıyordu! Memphis Depay'dan şok edecek hamle! Şaşırtan transfer itirafı…

Mourinho transferi sonrası Serhat Akın’dan flaş sözler
Mourinho transferi sonrası Serhat Akın’dan flaş sözler

Spor

Mourinho transferi sonrası Serhat Akın’dan flaş sözler

Yılın transferi açıklandı! İşte Kylian Mbappe'nin yeni adresi
Yılın transferi açıklandı! İşte Kylian Mbappe'nin yeni adresi

Spor

Yılın transferi açıklandı! İşte Kylian Mbappe'nin yeni adresi

Süper Lig 2024-2025 yaz transfer sezonu ne zaman başlıyor?
Süper Lig 2024-2025 yaz transfer sezonu ne zaman başlıyor?

Spor

Süper Lig 2024-2025 yaz transfer sezonu ne zaman başlıyor?

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23