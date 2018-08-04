Fenerbahçe'de Valbuena krizi yaşanıyor! Takımdan ayrılacak mı?

Hollandalı teknik adam, top kayıpları nedeniyle Fransız yıldızı ciddi bir dille uyardı. Damien Comolli ile bu konuyu konuşan Cocu, çok iyi bir teklif gelmesi durumunda Valbuena'nın satışına onay verebileceğini bildirdi. 28 Eylül'de 34'üne basacak olan futbolcunun talibi çok ancak yaşı nedeniyle teklif edilen rakamlar tatmin edici değil.

ÖNCE TEKLİFİ GETİR, SONRASINA BAKARIZ

Oyuncunun aldığı yüksek ücret de kendisine talip olan kulüplerin şevkini kırıyor. Suudi Arabistan'dan ise Valbuena'ya ciddi teklifler var.

Negredo ve Gomis'i satmak için Beşiktaş ile Galatasaray'ın kapısını çalan menajerin, Comolli ile de temasa geçip Valbuena için aracı olabileceğini söylediği öğrenildi.

Söz konusu menajerin, "Siz yeter ki isteyin, Valbuena'ya en az 8 milyon euro'ya satarım. Daha fazlasını bile getirebilirim" dediği belirtildi. Comolli'nin menajere yanıtı, "Teklifleri getir bakarız" şeklinde oldu.

KARARI COCU VE COMOLLİ VERECEK

Sarı-lacivertli yönetimin, Kocaman'dan sonra Cocu ile de sorun yaşama potansiyeline sahip olan Valbuena için gelecek 8-10 milyon euro civarındaki bir teklife 'hayır' demeyeceği konuşuluyor. Ancak son sözü Cocu ve Comolli söyleyecek.

(Fotomaç)