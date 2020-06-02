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Spor

Fenerbahçe'de testler negatif çıktı

Fenerbahçe Kulübü futbolcular, teknik ve idari heyete yapılan Covid-19 testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 11:14:00 -
Fenerbahçe'de testler negatif çıktı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında 12 Haziran Cuma günü Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Sarı-lacivertli kulüp, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'de dün gerçekleştirilen koronavirüs testlerinin sonuçları da belli oldu. Herhangi bir pozitif vakaya rastlanılmazken, sarı lacivertli kulüpten şu açıklama yapıldı:

  • "Dün Futbol A Takımımızın oyuncularına, teknik ve idari heyetine, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’nde bulunan personelimize yapılan COVID-19 PCR testinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır."
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