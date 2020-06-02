Fenerbahçe’de test sonuçları negatif

Fenerbahçe’de dün A Takım futbolcularına, teknik ve idari heyete yapılan korona virüs test sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı.

Fenerbahçe’de dün sabah yapılan antrenmandan önce oyunculara, teknik ve idari heyete yapılan korona virüs testlerinin sonuçları belli oldu. Sarı-lacivertlilerin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Dün Futbol A Takımımızın oyuncularına, teknik ve idari heyetine, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’nde bulunan personelimize yapılan COVID-19 PCR testinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır" ifadeleri kullanıldı.