Fenerbahçe'de sürpriz forvet hamlesi! Slimani'nin yerine Enner Valencia...

Fenerbahçe’nin devre arasında Slimani ve Benzia’nın kiralık sözleşmelerini feshedeceği iddialarının dolaştığı ortamda Meksika’dan sürpriz bir iddia geldi…

Enner Valencia bombası!

İddiaya göre Reyes’in takımı F.Bahçe, Tigres’in 5.5 milyon euro ödediği Enner Valencia için temas kurdu. Premier Lig macerasının ardından Meksika’ya geri dönen Valencia’nın Avrupa’yı fazlasıyla özlediği için Türk ekibinin teklifini menajeri aracılığıyla yönetime getirdiği iddia edildi. Tigres’in Valencia’yı doğru rakamların ortaya çıkması durumunda Türkiye’ye satmaya sıcak baktığı belirtildi.

Kaynak: Fotospor