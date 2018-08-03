Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Resmen açıklandı
Gelecek sezonun hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, idari menajer Hasan Çetinkaya ile yolların ayrıldığı resmen açıkladı.03 Ağustos 2018 Cuma 19:46
Fenerbahçe Futbol Takımı'nda idari menajer Hasan Çetinkaya ile yollar ayrıldı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Hasan Çetinkaya ile karşılıklı anlaşmayla yolların ayrıldığı belirtilerek, "Uzun yıllardır kulübümüze hizmetleri bulunan Hasan Çetinkaya'ya tüm çalışmaları için teşekkür ediyor, gelecek kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz." denildi.
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