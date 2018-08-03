Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Resmen açıklandı

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda idari menajer Hasan Çetinkaya ile yollar ayrıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Hasan Çetinkaya ile karşılıklı anlaşmayla yolların ayrıldığı belirtilerek, "Uzun yıllardır kulübümüze hizmetleri bulunan Hasan Çetinkaya'ya tüm çalışmaları için teşekkür ediyor, gelecek kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz." denildi.