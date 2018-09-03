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Fenerbahçe'de seferberlik ilan edildi

Süper Lig'de kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de teknik direktör Cocu, adeta seferberlik ilan etti.

03 Eylül 2018 Pazartesi 20:54
Fenerbahçe'de seferberlik ilan edildi

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Philip Cocu, milli maç arasında takımın uyum sürecini atlatması için yoğun mesai harcıyor.

İzin günlerini en az seviyeye çeken Hollandalı teknik adam, antrenman programlarında da kolektif oyun anlayışına yönelik çalışmalar yaptırıyor.

COCU, TAKIMI HAZIR HALE GETİRMEYE ÇALIŞIYOR

Takımın Kayserispor karşısında bireysel ve oyun sisteminden kopuk bir görüntü çizdiği tespitinde bulunan Cocu, oyuncularına takım oyunu konusunda uyarılarda bulunuyor. Yeni transferlerden çoğunun milli takımlarına gitmemeleri nedeniyle tam kadroya yakın bir ekiple antrenman yapma imkanı bulan Philip Cocu, zorlu maç programı için takımını hazır hale getirmeye çalışıyor.

UYUM DÖNEMİ ATLATILMAYA ÇALIŞILIYOR

Sarı Lacivertliler milli ara sonrasında sırasıyla Konyaspor ve Dinamo Zagreb deplasmanının ardından, kendi sahalarında Beşiktaş derbisine çıkacak.

Lige puan kayıpları ile başlayan sarı lacivertliler, kalan süreçte minimum kayıpla uyum dönemini atlatmayı hedefliyor.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 20:54
  1. Beşiktaş
  2. Fenerbahçe
  3. Kayserispor
  4. Konyaspor
  5. Cocu

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