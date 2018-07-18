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Fenerbahçe'de Phillip Cocu fırtınası! Nefes aldırmıyor

Cocu, İsviçre kampında tempoyu zirveye çıkarttı. Hollandalı teknik adam, bir yandan takımı fiziken hazır hale getirmek için çalışırken, bir yandan da geçen sezondan kalan alışkanlıkları ortadan kaldırmak için uğraşıyor.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 11:01
Fenerbahçe'de Phillip Cocu fırtınası! Nefes aldırmıyor

Fenerbahçe'nin yurt dışındaki ilk hazırlık kampı olan İsviçre'de Phillip Cocu fırtınası esti. Hollandalı teknik adam, idmanlarda tempoyu her geçen gün biraz daha artırdı. Dünkü antrenmanda ise bu durum zirve yaptı.

Futbolcuların çalışma azmiyle ilginç bir uygulamaya gidildi. Cocu, sabah idmanındaki tempoyu bölmemek için 1.5 saatlik çalışmayı 3 saate çıkarttı! Bu nedenle Comolli'ni basın toplantısı da rötar yaptı. Sabahki bu müthiş idman sonrası akşamki çalışma iptal edildi.

Cocu, saha dışında oyunculara oldukça kibar yaklaşıyor. Ancak saha içine girdiğinde bambaşka bir kişiliğe bürünüyor. Zaman zaman oyuncularını uyarırken agresif yüzünü ortaya koyuyor. 47 yaşındaki teknik adam, fiziken takımı sezona hazır hale getirmeye çalışırken, bir yandan da oyuncuların geçtiğimiz sezon ki alışkanlıklarından kurtulması için uğraşıyor. Geçen sezon oynanan maçlardan kesitler hazırlatan Cocu, futbolculara saha içindeki pozisyon alma ve tercih hatalarını gösteriyor. Hollandalı hoca, ligde çok can yakan bireysel hataları en aza indirmenin peşinde.

Başarılı teknik adam, oyuncularıyla yaptığı konuşmada 'takım' olmanın önemine değinerek, "Takım, her zaman, her şeyin önünde olmalı. Egolarınızı, kişisel çıkarlarınızı bir kenara bırakmalısınız. Yola takım halinde çıkıp, böyle yürüyeceğiz. Hepiniz takımın bir parçası olduğunuzu göstermelisiniz" dedi.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 11:01
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