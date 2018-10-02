Fenerbahçe'de öenmli gelişme! Menajeri çağrıldı...

Hollanda basınında da bu gelişmeyle ilgili bilgiler yer alırken, görüşmenin sözleşmenin feshi için yapılacağı ileri sürüldü.

Yönetimin, Hollandalı teknik adamın sözleşmesinde yer alan ileriye dönük bonuslardan vazgeçmesini isteyeceği ifade edildi.

Fenerbahçe'de yıllık 1.9 milyon euro kazanan Cocu'nun gönderilmesi halinde en çok konuşulan konu ödenecek tazminat oldu.

İşte Cocu'nun sözleşmesinin fesih edilmesi halinde yaşanacaklar:



- Fesih tarihinden itibaren 1 yıllık maaşını tam olarak alacak.

- Sezon içinde fesih olursa hak edilmiş tüm bonusları alacak. Fesih olur ve o sezonda - Fenerbahçe şampiyon olursa tüm bonusları alacak.

- Fesih olur ve Fenerbahçe sezonu liderin en fazla 8 puan gerisinde bitirirse tüm bonuslarını yine alacak.



TARİHE GEÇTİ



Süper Lig'de geride kalan 7 haftada yalnızca 7 puan toplayan F.Bahçe'de hedef haline gelen Phillip Cocu, tarihe geçti!

7. haftalar sonunda 1968'den bu yana sarı-lacivertlilere en kötü sezonunu yaşatan Hollandalı hoca en kötü hocalar arasında yerini aldı.

48 yaşındaki Cocu, yalnızca F.Bahçe'nin değil son 20 yılda 3 büyükleri çalıştıran isimler arasında en kötü istatistik sergileyen ikinci teknik adam oldu.

Listenin başında 2004-2005'te Beşiktaş'ı çalıştıran Vicente del Bosque'nin adı yazıyor.

Siyah-beyazlıların başında ilk 7 haftada 6 puan toplayan İspanyol teknik adamdan sonra ikincilikte 7 puanla Cocu bulunuyor.

Bu ikiliden sonra yine Beşiktaş ile 8'er puan toplayan Rıza Çalımbay ve Samet Aybaba, 3.'lükte yer alıyor.

Listede Galatasaray'dan Mancini, Fenerbahçe'den Aragones ve Advocaat da bulunuyor. (A Spor)