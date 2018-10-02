THY - Orta Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Fenerbahçe'de öenmli gelişme! Menajeri çağrıldı...

Çaykur Rizespor yenilgisinin ardından Fenerbahçe yönetimi harekete geçti.

02 Ekim 2018 Salı 11:43
Fenerbahçe'de öenmli gelişme! Menajeri çağrıldı...

Hollanda basınında da bu gelişmeyle ilgili bilgiler yer alırken, görüşmenin sözleşmenin feshi için yapılacağı ileri sürüldü.

Yönetimin, Hollandalı teknik adamın sözleşmesinde yer alan ileriye dönük bonuslardan vazgeçmesini isteyeceği ifade edildi.

Fenerbahçe'de yıllık 1.9 milyon euro kazanan Cocu'nun gönderilmesi halinde en çok konuşulan konu ödenecek tazminat oldu.

İşte Cocu'nun sözleşmesinin fesih edilmesi halinde yaşanacaklar:

- Fesih tarihinden itibaren 1 yıllık maaşını tam olarak alacak.

- Sezon içinde fesih olursa hak edilmiş tüm bonusları alacak. Fesih olur ve o sezonda - Fenerbahçe şampiyon olursa tüm bonusları alacak.

- Fesih olur ve Fenerbahçe sezonu liderin en fazla 8 puan gerisinde bitirirse tüm bonuslarını yine alacak.

TARİHE GEÇTİ

Süper Lig'de geride kalan 7 haftada yalnızca 7 puan toplayan F.Bahçe'de hedef haline gelen Phillip Cocu, tarihe geçti!

7. haftalar sonunda 1968'den bu yana sarı-lacivertlilere en kötü sezonunu yaşatan Hollandalı hoca en kötü hocalar arasında yerini aldı.

48 yaşındaki Cocu, yalnızca F.Bahçe'nin değil son 20 yılda 3 büyükleri çalıştıran isimler arasında en kötü istatistik sergileyen ikinci teknik adam oldu.

Listenin başında 2004-2005'te Beşiktaş'ı çalıştıran Vicente del Bosque'nin adı yazıyor.

Siyah-beyazlıların başında ilk 7 haftada 6 puan toplayan İspanyol teknik adamdan sonra ikincilikte 7 puanla Cocu bulunuyor.

Bu ikiliden sonra yine Beşiktaş ile 8'er puan toplayan Rıza Çalımbay ve Samet Aybaba, 3.'lükte yer alıyor.

Listede Galatasaray'dan Mancini, Fenerbahçe'den Aragones ve Advocaat da bulunuyor. (A Spor)

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 11:43
  1. Fenerbahçe Haberleri
  2. Fenerbahçe

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başörtüsü tarz değil farzdır
    1. Başörtüsü tarz değil farzdır
    2. ABD'li casus Brunson'ın avukatı..
    3. ÖSYM 2018-YDS/3 başvuru ücreti ne kadar?
    4. "15 Temmuz darbecileri TSK mensubu..
    5. Russell Crowe: İki ülke birleşsin,..
    6. ABD uçağında ırkçı yolcu rezaleti!..
    7. 'Gizemli ev'deki kazı bitti,..
    8. Evinin önünden kaçırılan 17 yaşındaki..
    9. YDS başvurularında son gün ne zaman?..
    10. Bahçeli'nin yüzüne ne oldu? Açıklama..
    11. Terör örgütü YPG 60 yaşındaki adamı..
    12. Kirada oturan vatandaşlar dikkat! Bunu..
    13. 'Amerika'nın kışkırtıcı adımları..
    14. Fener Galatasaray Beşiktaş maçı saat..
    15. Ayı köye indi evin bahçesinden alıp..
    16. Türkiye ve Rusya'dan ilk milli para..
    17. AK Parti'den flaş ittifak açıklaması
    18. Devlet Bahçeli: Mutlaka deşifre edilmeli
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse bu..
    20. Darbeci FETÖ Etiyopya'da yardım..
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Trump, 'ABD kuklası' Kral Selman'ı aşağıladı! 'Eğer biz olmazsak sen...'
    Trump, 'ABD kuklası' Kral Selman'ı aşağıladı! 'Eğer biz olmazsak sen...'
    Tarihi sefer sona erdi! Dengeler değişecek
    Tarihi sefer sona erdi! Dengeler değişecek
    NASA, Adanalılara cevap verdi: Ateş etmek yetmez füze fırlatmak lazım
    NASA, Adanalılara cevap verdi: Ateş etmek yetmez füze fırlatmak lazım
    'Bidon kafa' yıllardır vazgeçmedi! Yine manipülasyon girişimi
    'Bidon kafa' yıllardır vazgeçmedi! Yine manipülasyon girişimi

    Günün Karikatürü

    2 Ekim 2018
    Bu projenin eşi benzeri yok… Prens düğmeye bastı
    Bu projenin eşi benzeri yok… Prens düğmeye bastı
    Mahkemede tehdit etti! Büyük küstahlık
    Mahkemede tehdit etti! Büyük küstahlık