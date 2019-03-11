Fenerbahçe'de neşter vuruluyor! 14 isim listede

Yeni sezona Phillip Cocu ile başlayan ve beklentinin çok ötesinde bir performans sergileyen Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen Ersun Yanal, sezon sonu önemli isimlerin biletlerini kesecek.

Akşam'ın haberine göre, Ersun Yanal, "Bazıları bu atmosferi kaldıramıyor. Fenerbahçe büyük bir kulüp. Büyük kulüp atmosferini kaldırmak kolay değil" sözleriyle fitili ateşledi. Sezon sonunda birçok isimle yollar ayrılacak.

Bir tek Moses kalacak

2-1'lik Başakşehir yenilgisi sonrasında Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Bazıları bu atmosferi kaldıramıyor. Fenerbahçe büyük bir takım. Büyük takımın atmosferini kaldırmak kolay değil" demişti. Bu sözlerin ardından Sarı-Lacivertli takımda sezon sonunda yapılacak büyük operasyonun düğmesine basıldı. Öncelikli olarak mukavelesi bitecek hiçbir isimle sözleşme yenilenmeyecek. 1.5 yıllığına kiralanan Moses dışında kiralıklara da yol verilecek.

Volkan da gidecek

Volkan Demirel'e sezon sonunda teşekkür edilerek yollar ayrılacak. Kameni, Alper Potuk ve Michael Frey'e talip olacak bütün kulüplere gerekli kolaylık gösterilecek. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, scout ekibine talimat vererek dünya genelinde genç, kaliteli ve uygun maliyetli isimler bulunmasını istedi.