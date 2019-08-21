Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları



İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci haftasında 24 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana futbolcuların, sakatlık önleyici çalışmayla başladığı bildirildi. Isınma, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden idmanın, çift kale maçla noktalandığı kaydedildi. Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.



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