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Fenerbahçe'de Josef De Souza'nın akıbeti belli oldu

Gelecek sezon Avrupa'da mücadele edecek olan Fenerbahçe, Brezilyalı yıldız oyuncu Josef De Souza'yı gönderme kararı aldı.

27 Haziran 2018 Çarşamba 16:03
Fenerbahçe'de Josef De Souza'nın akıbeti belli oldu

Fenerbahçe'de değişim operasyonunda satılması en olası isim Josef de Souza.

Geçen yıl 13 milyon Euro'luk teklif alan ancak takımda kalan Josef'ten en az 10 milyon Euro bekleniyor. Yıllık 2.5 milyon Euro kazanan sambacının da özellikle İngiltere'de oynamak istediği biliniyor.

"BOŞ KAĞIDA İMZA ATARIM" DİYEN VOLKAN SÖZÜNÜ TUTTU

Öte yandan Kaptan Volkan Demirel, sözünü tuttu. Fenerbahçe yönetiminin 1 yıl daha devam teklifini kabul eden tecrübeli kaleciye 3 milyon TL önerildi. Daha önce "Boş kağıda imza atarım" diyen Volkan, geçen sezon 2.5 milyon Euro (13.5 milyon TL) kazanmasına rağmen bu teklife pazarlık dahi yapmadan olumlu yanıt verdi.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 16:03
  1. Josef De Souza
  2. Fenerbahçe
  3. Ali Koç

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