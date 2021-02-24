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Dünya Fenerbahçe'de Jose Sosa hayal kırıklığı oluşturdu
Dünya

Fenerbahçe'de Jose Sosa hayal kırıklığı oluşturdu

Süper Lig'de daha önce Beşiktaş ve Trabzonspor formaları giyen Jose Sosa, Fenerbahçe'de bekleneni veremedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-24 11:21:00 -
Fenerbahçe'de Jose Sosa hayal kırıklığı oluşturdu

Türkiye serüveni Süper Lig'de 2014-15 sezonunda Beşiktaş ile başlayan 35 yaşındaki Sosa, siyah beyazlılarda toplam 78 karşılaşmada 14 gol atarken 23 golün de hazırlayıcısı oldu. Deneyimli oyuncu, Beşiktaş ile bir lig şampiyonluğu yaşadı.

Beşiktaş'tan sonra İtalya Serie A ekibi Milan'ın yolunu tutan yıldız futbolcu, 2017-18 sezonunda Trabzonspor formasıyla Türkiye'deki ikinci dönemine adım attı. Sosa, 3 yıl formasını giydiği ve kaptanlık görevi yaptığı Trabzonspor ile toplam 99 maça çıkıp, 16 gol kaydetti ve 19 asist yaptı. Bordo-mavili takımla son sezonunu ligde 9 gol ve 7 asistle tamamlayan Arjantinli oyuncu, Karadeniz ekibiyle bir Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu tattı.

Jose Ernesto Sosa, Trabzonspor'un ardından bu sezon başında Fenerbahçe'ye imza attı. Ancak Sosa, sarı-lacivertlilerde bekleneni bir türlü veremedi. İstikrarlı bir görüntü sergileyemeyen tecrübeli futbolcu, 19 lig maçında 3 gol ve 1 asistlik grafik çizdi. Fenerbahçelilerin şampiyonluk yolunda katkı beklediği Sosa'nın sözleşmesi 2022 yılında sona erecek.

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