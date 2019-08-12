Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor - Yeni transfer Zanka ile tedavi süreçleri devam eden futbolcular, çalışmalarını sürdürdü



İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'de yeni transfer Zanka ile tedavi süreçleri devam eden futbolcular, çalışmalarını sürdürdü. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre futbol takımı, Demir Grup Sivasspor maçının ardından 2 gün izin kullanırken, kadroya yeni katılan Zanka ve tedavi süreçleri devam futbolcular, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde çalışmalarına kondisyoner ve fizyoterapist eşliğinde devam etti. Süper Lig'in ilk haftasında 19 Ağustos Pazartesi günü Gazişehir Gaziantep'i konuk edecek Fenerbahçe, 2 günlük iznin ardından hazırlıklarına yarın devam edecek.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.