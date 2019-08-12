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Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor

- Yeni transfer Zanka ile tedavi süreçleri devam eden futbolcular, çalışmalarını sürdürdü

12 Ağustos 2019 Pazartesi 23:27
Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'de yeni transfer Zanka ile tedavi süreçleri devam eden futbolcular, çalışmalarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre futbol takımı, Demir Grup Sivasspor maçının ardından 2 gün izin kullanırken, kadroya yeni katılan Zanka ve tedavi süreçleri devam futbolcular, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde çalışmalarına kondisyoner ve fizyoterapist eşliğinde devam etti.

Süper Lig'in ilk haftasında 19 Ağustos Pazartesi günü Gazişehir Gaziantep'i konuk edecek Fenerbahçe, 2 günlük iznin ardından hazırlıklarına yarın devam edecek.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 23:27
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