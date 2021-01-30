  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi sakatlık şoku
Spor

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi sakatlık şoku

Fenerbahçe'de sezonun en formda oyuncuları arasında yer alan Dimitrios Pelkas, Çaykur Rizespor maçının 61. dakikasında sakatlık yaşadı.

Yeniakit Publisher
2021-01-30 21:29:00 -
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi sakatlık şoku

Fenerbahçe'de sezonun en formda oyuncuları arasında yer alan Dimitrios Pelkas, Çaykur Rizespor maçının 61. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeni ile oyuna devam edemedi.

Marcel Tisserand, Sinan Gümüş, Ferdi Kadıoğlu ve Sadık Çiftpınar'ı sakatlıkları sebebi ile Çaykur Rizespor maçı kadrosuna alamayan Fenerbahçe'de bir şok daha yaşandı. Ligde 4 gol, 6 asistle takımının skora en çok katkı veren ismi konumunda olan Dimitrios Pelkas, karşılaşmanın 61. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi, yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı.

Topsuz alanda sakatlık yaşayan Yunan yıldızın önümüzdeki hafta oynanacak Galatasaray derbisinde olup olmayacağı çekilecek MR'ın ardından belli olacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trabzonspor KAP'a bildirdi! İki dev transfer
Spor

Trabzonspor KAP'a bildirdi! İki dev transfer

Trabzonspor, Wolsfsburg'dan Yunus Mallı ve Alanyaspor'dan Anastasios Bakasetas'la görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
İngiliz basınından
Gündem

İngiliz basınından "nükleer" iddiası! "Suudi Arabistan ve Türkiye de..."

İngiliz basını, İran'ın ardından Suudi Arabistan ve Türkiye'nin nükleer alanda adımlar atabileceğini ifade etti.
Kuruluş Osman yıldızından bomba açıklamalar! Dizinin değeri 20 - 30 yıl sonra...
Medya

Kuruluş Osman yıldızından bomba açıklamalar! Dizinin değeri 20 - 30 yıl sonra...

Atv ekranlarında ikinci sezonu devam eden Kuruluş Osman dizisinde demirci Davut karakterine hayat vermekte olan Ahmet Yenilmez, Youtube’da d..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay