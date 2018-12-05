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Fenerbahçe'de flaş gelişme! Görüşmeler başladı

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Asbaşkan Semih Özsoy, teknik direktör Ersun Yanal ile bir araya geldi.

05 Aralık 2018 Çarşamba 16:02
Fenerbahçe'de flaş gelişme! Görüşmeler başladı

Fenerbahçe'de taraftarların haftalardır takımın başında görmek istediği Ersun Yanal, sarı lacivertlilerin asbaşkanı Semih Özsoy ile bir araya geldi.

Fenerbahçe'de Sportif Direktör Damien Comolli’nin Samandıra Tesisleri’nde Koeman ile ilgili söylediği, “Daha önce açıkladığımız durumdayız. Erwin Koeman ile çok net bir şekilde konuştuk. Takımı yönetmesini istediğimiz kişinin kendisi olduğunu, doğru kişinin şu anda o olduğunu ilettik” sözlerinin ardından flaş bir gelişme yaşandı.

Semih Özsoy ile bir araya geldiler

Başkan Ali Koç’un yardımcısı Semih Özsoy, Beşiktaş’taki bir plazada tecrübeli teknik adam Ersun Yanal ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Taraftarların sosyal medyada ve tribünde takımın başına getirilmesi için organize olduğu tecrübeli teknik adam daha önce 1 sezon çalıştırıp şampiyon yaptığı eski takımı Fenerbahçe ile ikinci kez anlaşmanın eşiğinde.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 16:02
  1. Fenerbahçe
  2. Ersun Yanal

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