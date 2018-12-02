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Fenerbahçe'de flaş gelişme! Ali Koç o isme gidiyor

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevi için Ersun Yanal ismi ön plana çıkarken bir isim daha gündeme gelmeye başladı. Ali Koç'un Almanya'da büyük tecrübe edinen Tayfun Korkut'un kapısını çalması bekleniyor.

02 Aralık 2018 Pazar 16:35
Fenerbahçe'de flaş gelişme! Ali Koç o isme gidiyor

Fenerbahçe, maliyeti de düşük olan Korkut’la 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık anlaşmayı planlıyor Genç hoca başarısız olursa sezon sonunda Ali Koç’un asıl hedefi olan Abdullah Avcı’ya gidilecek.

Ligdeki kötü gidişe bir türlü dur diyemeyen Fenerbahçe bir kez daha teknik adam operasyonu için düğmeye bastı... Geçici olarak göreve getirilen Erwin Koeman'la yola devam etme kararından vazgeçen Sarı-Lacivertliler, pazartesi günü oynanacak Kasımpaşa maçını bekliyor.

Yöneticiler karşılaşma sonrasında önce Koeman'la görüşerek yolları resmen ayıracak. Ardından da listedeki teknik adamlarla görüşülecek. Gelen bilgilere göre listenin ilk sırasında Tayfun Korkut var.

Tecrübesi var

Yönetim hem ligi bilmesi hem de düşük maliyetli olması Korkut'a sıcak bakıyor. Bundesliga'da önemli bir tecrübe edinen başarılı hoca da Fenerbahçe'de çalışmaya çok sıcak bakıyor. Yönetimin Korkut'a 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme önermesi bekleniyor. Eğer Korkut başarısız olursa sezon sonunda Ali Koç'un gözdesi olan Abdullah Avcı'ya gidilecek.

Yanal ile de görüşe yapılabilir

Başkan Ali Koç'un taraftarlardan gelen baskılar sonrasında Ersun Yanal konusunda da yumuşadığı belirtiliyor. Tayfun Korkut'un ardından Yanal'la da görüşülebileceği öne sürülüyor. Eğer iki yerli teknik adamla da anlaşma sağlanamazsa rota bu kez yabancı hocalara dönecek... Ön görüşme yapılan Jardim ve Laurent Blanc'la yeniden masaya oturulacak.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 16:35
  1. Ersun Yanal
  2. Tayfun Korkut

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