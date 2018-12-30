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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Sözleşmesini fesh ediyor

Fenerbahçe'de sezon başında büyük umutlarla kiralanan ancak gösterdiği performansla Süper Lig'in en kötü forveti konumunda olan Islam Slimani'nin, Sarı-lacivertli ekipten ayrılmak istediği iddia edildi.

30 Aralık 2018 Pazar 11:52
Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Sözleşmesini fesh ediyor

Fenerbahçe'de sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City takımından kiralanan ancak beklentilerin çok uzağında kalan Islam Slimani transferi hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

Hollanda basınından flaş bir iddia gündeme geldi. Fenerbahçe ile Süper Lig'de sadece 1 gol atabilen Islam Slimani'nin takımdan ayrılmak istediği belirtildi. Haberde Islam Slimani, Fenerbahçe ile kiralık anlaşmasını sonlandırarak Türkiye'den ayrılmak istediği açıklandı.

Süper Lig'in en kötüsü

Süper Lig'de bu sezon sadece bir gol atabilen İslam Slimani, performansıyla büyük hayal kırıklığı yarattı. Aldığı yüksek maaş ile Fenerbahçe taraftarının büyük beklenti içinde olduğu Slimani, 13 haftada sadece bir gol atarken, bitiricilik olarak Süper Lig'in en kötü forveti konumunda.

Süper Lig'de en az bir gol atan futbolcuların hesaba katıldığı listede, Islam Slimani çektiği 25 şutta sadece bir gol atarak en kötü oyuncu oldu. MatchStudy verilerine göre 25 şutta 1 gol atabilen Slimani %4'lük gol yüzdesi ile Süper Lig'in en kötü bitiricisi konumunda.

Sadece bir şut çekebildi

Islam Slimani, Trabzonspor maçında da çok etkisiz bir oyun ortaya koyarken, maç boyu sadece bir şut çekebildi ve o şutta da kafa vuruşu üst direkten auta gitti.

(FutbolArena)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 11:52
  1. Trabzon
  2. Fenerbahçe
  3. Islam Slimani
  4. Ayrılık
  5. Süper Lig transferleri
  6. Süper Lig

YORUM YAZ

  • BozokBozok29 dk önce
    Keske 1 dakika durmasa adam sanki 70 yasinda pili butmis sarj da olmuyor. Bunlari transfer edenker memkekwtin bu kadar dovize ihtiyaci varken nasil aliyorlarsa. Ha vergide yok ye babam ye. 1500 tl emekli maasindanvergi kesmilyon dan vergi alma. Iste adalet. Bunlar artik vatandasi cileden cikarmaya baskadi. Yatark kazan vergi odeme 25 yil calis yuzde25vergi.

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