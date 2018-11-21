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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu 4 hafta yok

- Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı ile yapılan maçta sakatlanan Türk asıllı Hollandalı futbolcunun elinde kırık tespit edildi

21 Kasım 2018 Çarşamba 18:16
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu 4 hafta yok


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'nin Türk asıllı Hollandalı futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, elindeki kırık nedeniyle yaklaşık 4 hafta forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Hollanda ve Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımları arasında yapılan maçta sakatlanan 19 yaşındaki oyuncunun elinde kırık tespit edildiği ve yapılan tetkikler sonucunda operasyona ihtiyaç duyulmayan Ferdi'nin yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Ferdi Kadıoğlu, sezon başında Hollanda ekibi NEC Nijmegen'den kadroya dahil edilmişti.


Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 18:16
  1. Fenerbahçe
  2. Ferdi Kadıoğlu
  3. Futbol
  4. sakatlık

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