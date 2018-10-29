Fenerbahçe'de Ersun Yanal sesleri! Ali Koç geri adım attı

Camiada genel görüş göreve yerli bir teknik adamın gelmesi yönünde. Listenin başında ismi geçen isimlerErsun Yanal ve Aykut Kocaman...

Taraftar Yanal'ı istiyor! Ali koç'tan geri adım

Ankaragücü mağlubiyeti sonrası Kadıköy'de büyük bir grup Fenerbahçe taraftarı 'Cocu'yu kovana kadar tribünden çıkmıyoruz' şeklinde tezahürat yapmıştı. Cocu'nun görevine son verilmesinin ardından da tribünde kalan taraftarlar Ersun Yanal lehine seslerini yükseltti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, daha önce yaptığı açıklamalarda Ersun Yanal'ı düşünmediğini söylemişti. Ancak camiada oluşan başarısız hava ve bu havanın ileride yönetimin üzerine çökme ihtimaline karşın Ali Koç'un geri adım atarak Ersun Yanal'ı değerlendirmeye alabileceği belirtildi. Ali Koç, Ersun Yanal'ı takımın başına getirerek taraftarda büyük olan kredisini daha da arttırmayı düşünecek.

Aykut Kocaman hala bir seçenek...

Ali Koç başkan seçildiğinde görevde olan, kendisine ve Comolli'ye geniş raporlar sunan ve 'Mevcut kadro korunup 3 transfer yapılırsa rahat şampiyon oluruz' diyen Aykut Kocaman ile yollarını ayırıp göreve Cocu'yu getirmişti. Cocu'da tutmayan aşı, son zamanlarda Aykut Kocaman'ın yardımcıları ile ilgili yaşananlar bir kenara, Ali Koç'un Kocaman'ı yeniden göreve getirmesini isteyenler hiç de az değil.

Cocu'nun görevden alınmasının ardından en az Aykut Kocaman'ın da ismi sosyal medyada Ersun Yanal kadar geçti. Fenerbahçe efsanesi eski kaleci Rüştü Reçber de bugünkü köşe yazısında; "Sayın Ali Koç, Aykut Kocaman ve Ersun Yanal için olamaz dedi. Neden olmasın, bence olabilir. Ali Koç geçmişte söylediklerini bir kenara itebilir. Burada aslolan Fenerbahçe'dir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Fenerbahçe, Aykut Kocaman'ın maaşını hala ödüyor. Ekonomik açıdan zor günler geçiren Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın takımın başına geçmesi kulübü mali açıdan da rahatlatabilir.

Yabancı hocaya 'hayır'

Fenerbahçe teknik direktörlüğü için Ersun Yanal ve Aykut Kocaman'ın ismi geçerken yönetimin yeniden yabancı bir teknik adamla yola devam etmesini ise camia hiç istemiyor. Yabancı hoca ile başarının gelmesinin çok zor olacağına inanılan Süper Lig'de Fenerbahçe'nin başına yerli teknik adam geçmesi isteniyor.

Aykut Kocaman ve Ersun Yanal dışında boşta olan Türk teknik adamlar arasında Tayfun Korkut, Ümit Özat, Hikmet Karaman, Yılmaz Vural ve Kemal Özdeş gibi isimler yer alıyor.

Ali Koç yönetiminin kısa süre içerisinde yeni teknik adamla ilgili kararını vermesi bekleniyor.