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Fenerbahçe'de Divan Kurulu Başkanı belli oldu!

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanlığına yeniden Vefa Küçük seçildi.

28 Nisan 2018 Cumartesi 13:58
Fenerbahçe'de Divan Kurulu Başkanı belli oldu!

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılan seçimde kullanılan 296 oyun 283'ünü alan Vefa Küçük, 3 yıl daha başkanlık görevini üstlenecek. Diğer aday Ufuk Aydın ise 13 oy aldı.

Seçimin ardından konuşan Vefa Küçük, yüksek divan kurulu üyelerine teşekkür ederek, "Mutluyum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Önemli olan Fenerbahçe'nin kazanmasıydı. Bu demokratik yarışı bitirdik. Hepinizden Allah razı olsun. Kazanan Vefa Küçük değil, Fenerbahçe'dir." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 13:58
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