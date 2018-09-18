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Fenerbahçe'de Dinamo Zagreb mesaisi başladı

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Dinamo Zagreb ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, Can Bartu tesislerinde teknik direktör Phillip Cocu eşliğinde idmanlara başladı.

18 Eylül 2018 Salı 16:21
Fenerbahçe'de Dinamo Zagreb mesaisi başladı

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile 20 Eylül Perşembe günü deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, bu mücadelenin hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, Süper Lig'de Atiker Konyaspor ile oynanan mücadelede forma giyen futbolcuların aktif dinlenmeye yönelik çalışma yaptığı belirtildi.

YARIN BASIN TOPLANTISI DÜZENLENECEK

Diğer oyuncuların ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptığı, dar alandaki maçlarla antrenmanın tamamlandığı bildirildi.

Fenerbahçe, Dinamo Zagreb maçı için yarın Hırvatistan'a gidecek. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Phillip Cocu ve bir futbolcu, yarın karşılaşmanın oynanacağı Maksimir Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısına katılacak.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 16:21
  1. UEFA Avrupa Ligi D Grubu
  2. Dinamo Zagreb
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri
  5. Süper Lig
  6. Atiker Konyaspor
  7. Phillip Cocu
  8. Maksimir Stadı

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