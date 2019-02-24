Fenerbahçe'de derbi öncesi tarihi bir ilk yaşanıyor Yarın Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, lig tarihi boyunca ilk kez bir derbi müsabakasına küme düşme hattında çıkacak.

Fenerbahçe, yarın oynayacağı Beşiktaş derbisi öncesinde Ankaragücü’nün sahasında BB Erzurumspor’u 2-1 mağlup etmesiyle 16. sıraya geriledi. Sarı-lacivertliler, böylece lig tarihinde ilk kez bir derbi müsabakasına küme düşme hattında çıkacak. 24 puanla 16. sırada Süper Lig’in 23. haftasında yarın oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe maçıyla sarı-lacivertliler bir ilki de yaşamış olacak. Kanarya, Süper Lig tarihinde ilk kez bir derbiye küme düşme hattındayken çıkacak. Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe, bugün oynanan Ankaragücü-BB Erzurumspor maçında başkent ekibinin 2-1 kazanmasının ardından 16. sıraya geriledi. Ankaragücü, bu galibiyetle puanını 27 yaparak 13. sıraya yükselirken, Fenerbahçe ise 24 puanla 16. sırada düşme hattına girdi.

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