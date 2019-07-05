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Fenerbahçe'de deprem! Ali Koç'a verdiği cevap sonrası işinden kovuldu

Fenerbahçe'de işine son verilen tercüman Deniz Sarıtaç'ın neden gönderildiği ortaya çıktı. Bazı çevirilerin yanlış yapıldığı bilgisi üzerine Başkan Ali Koç'a savunma yapan Sarıtaç, "Benim Portekizce yanlış çeviri yaptığımı ifade eden kişiler, Portekizce biliyor mu?" ifadelerini kullandı. Bu gelişme sonrasında ise yollar ayrıldı.

05 Temmuz 2019 Cuma 11:13
Fenerbahçe'de deprem! Ali Koç'a verdiği cevap sonrası işinden kovuldu

Fenerbahçe'de yeni yönetim ve Sportif DirektörDamien Comolli göreve geldikten sonra birçok ayrılık yaşandı. Bunların sonuncusu da takımın başarılı tercümanı Deniz Sarıtaç oldu.

Yaptığı göreve oranla Sarıtaç'ın sarı-lacivertli kulüpten gidişi çok fazla ses getirdi. Sosyal medyadaki ayrılık mesajı sonrası taraftarın büyük bölümü bu karara bir anlam veremediğini ifade edip, üzüntülerini bildirdi.

Mail yoluyla iş başvurusu kabul edilen, iki dille göreve başlayıp altı yabancı dille kulüpten ayrılan, teknik direktörün taktiğini yabancı oyunculara daha iyi anlatabilmek için teknik direktörlük kursuna bile gidip diploma alan Sarıtaç, çok ciddi profesyonel teklifler gelmesine rağmen Aziz Yıldırım'ın vetosu nedeniyle takımda kalmıştı.

Geçen sezon Comolli ve yardımcısı Onur Başar ile yaşadığı gerginlik genç tercüman için sonun başlangıcı oldu. İşte Sarıtaç'ın birçok genç insana ilham veren başarı öyküsü ve ardından yaşanan ayrılığın hikayesi...

Dört dil öğrendi

Deniz Sarıtaç'ın hikayesi kulübe gönderdiği bir mail ile başladı. Dönemin idari menajeri Hasan Çetinkaya bu maili inceleyip Sarıtaç'a bir şans vermek istedi. Genç tercüman adayı Samandıra'da staja başladı. Bu süreci başarıyla tamamladıktan sonra kadrolu tercüman olarak iş başı yaptı.Takıma geldiğinde İngilizce ve Fransızca bilen Sarıtaç, işine son verildiğinde ise altı dilde tercüme yapacak noktaya ulaşmıştı.

Portekizce, İspanyolca, İtalyanca ve Felemenkçe kurslarına gittikten sonra takımda bu dilleri konuşan isimlerle tatillerde birlikteydi. Cristian Baroni ile Portekizceyi, Kuyt ve Advocaat ile Felemenkçeyi, Terraneo ile İtalyancayı ve Soldado ile de İspanyolcayı kusursuz hale getirdi.

Antrenör diploması aldı

Sarıtaç, futbol tercümanlığının sadece dil öğrenmek ile sınırlı olmadığı tespitini yapıp antrenörlük kursuna da gitti. Bundaki temel amacı teknik direktörlerin taktik anlayışını daha iyi anlayıp bunları yabancı oyunculara aktarmaktı. Bu konuyla ilgili de dönemin teknik direktörü Aykut Kocaman'ın desteğini aldıktan sonra federasyonun kurslarına gidip diploma sahibi oldu. Hem dile hem de futbola hakim olduktan sonra teknik heyetin kafasındakini artık minimum kayıpla yabancı oyuncuya aktarabiliyordu.

Ali Koç'a savunma yaptı

Milliyet'te yer alan habere göre; Deniz Sarıtaç'ın aslında sezon başı gönderilmesi gündeme gelse de bu durum yaşanan birçok sıkıntı nedeniyle ötelendi. Sezon başı idari menajer olan Onur Başar ile yaşadığı gerginlik aslında herşeyin başıydı. Başar'ın Sarıtaç'a farklı bir görev vermek istemesine karşın Sarıtaç, Cocu'nun yanından ayrılmayacağını ve kampta Hollandalı teknik adama yardımcı olması gerektiğini ifade etmesi ile gerginlik başladı. Ardından Sarıtaç'a 'kampta kalmana gerek yok' dendi ve odası alındı.

Başkan Ali Koç'a bazı çevirilerin yanlış yapıldığı bilgisi aktarıldı. Bu konuyla ilgili Başkan Koç'a savunma yaparak, "Benim Portekizce yanlış çeviri yaptığımı ifade eden kişiler, Portekizce biliyor mu?" diye sordu. Bu gelişmelerin ardından başarılı tercüman ile yollar ayrıldı.

Aziz Yıldırım bırakmamıştı

Aziz Yıldırım döneminde İngiliz bir şirketten çok ciddi teklif alıp kabul etmesine rağmen Yıldırım, genç tercümana izin vermemişti.

"Sen bu kulübün kalifiye bir çalışanısın. Çok daha iyi yerlere geleceksin. Belki burada daha az kazanacaksın ama Fenerbahçe'de olmanın karşılığı hiçbir yerde yoktur" deyip iki defa konuştuktan sonra takımda kalması yönünde kendisini ikna etmişti.

Sarıtaç'ın tercümanlık dışında eski idari menajer Hasan Çetinkaya'nın ciddi yardımları söz konusuydu. Çetinkaya olmadığı zaman idari işlerin yapılmasında ciddi katkıları vardı. Futbolcuların tüm sorunlarıyla yakından ilgileniyordu.

Ortada kaIdı

Sarıtaç sezonun bitimiyle askerlik görevini tamamladı ve ardından iş başı yapmak için hazırlandı. Ancak bir gün öncesinde Sportif Direktör Comolli kendisini arayarak artık Samandıra'ya gelmemesini ve insan kaynaklarının gerekli bilgilendirmeyi yapacağını iletti. Sarıtaç sezon bitimiyle ayrılmış olsaydı kendisine gelebilecek teklifleri değerlendirebilecekti. Şimdiyse tüm takımlar kadrolarını oluşturduğu için ortada kaldı.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 11:13
  1. Galatasaray
  2. Fenerbahçe
  3. İtalya
  4. Çetinkaya
  5. Volkan Demirel
  6. Portekiz
  7. Milliyet
  8. Hollanda
  9. Arda Turan
  10. Aykut Kocaman
  11. Galata
  12. Mehmet Topal
  13. Aziz Yıldırım
  14. Ali Koç

YORUM YAZ

  • Fb li KölnFb li Köln34 dk önce
    Dede ve baba parasiyla yetįği icin bazi şeyleri anlayamaz.zaten bu koclar gezi destejcisi diye duymuştum bir ara.

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