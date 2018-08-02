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Fenerbahçe'de deprem! 7 isimle yollar ayrıldı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre; futbol altyapı teknik ekibinde görev yapan 7 isimle yollar ayrıldı.

02 Ağustos 2018 Perşembe 21:11
Fenerbahçe'de deprem! 7 isimle yollar ayrıldı

Fenerbahçe Kulübü, futbol altyapı ekibinde görev alan 7 kişi ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz bugün itibariyle; futbol altyapı teknik sorumlularımız, antrenörlerimiz ve scout ekibimizden; Celal Gökhan Güldağ, Furkan Şükürcü, Hasan Kemal Özdemir, Kemalettin Şentürk, Mustafa Ertem, Saffet Akbaş ve Sinan Aydın ile yollarını ayırmıştır. Değerli hocalarımız ve scoutlarımıza, kulübümüze olan tüm katkı ve hizmetleri için teşekkür eder, gelecek kariyerlerinde başarı dileklerimizi içtenlikle sunarız."

 

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 21:11
  1. Aydın
  2. Fenerbahçe

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