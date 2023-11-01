Fenerbahçe'de defans takviyesi altyapıdan!

Fenerbahçe'de son olarak Becao'nun da sakatlanmasının ardından Stoper bölgesinde büyük bir problem yaşanıyor. Serdar Aziz, Djiku ve Luan Peres'in sakatlıkları devam ederken, orijinal stoper olarak elde sadece Samet Akaydin kaldı.

Süper Lig'de bu hafta Trabzonspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın Samet Akaydin'in yanında Jayden Oosterwolde'yi stoperde kullanması bekleniyor.