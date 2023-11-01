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Spor Fenerbahçe'de defans takviyesi altyapıdan!
Spor

Fenerbahçe'de defans takviyesi altyapıdan!

Yeniakit Publisher
2023-11-01 20:27:00 -
Fenerbahçe'de defans takviyesi altyapıdan!

Fenerbahçe'de yaşanan stoper krizi sonrası genç savunmacı Yusuf Akçiçek'e gün doğdu. 17 yaşındaki Yusuf Akçiçek, Ludogorets maçında İsmail Kartal'ın önemli opsiyonlarından biri olarak dikkat çekiyor.

Fenerbahçe'de son olarak Becao'nun da sakatlanmasının ardından Stoper bölgesinde büyük bir problem yaşanıyor. Serdar Aziz, Djiku ve Luan Peres'in sakatlıkları devam ederken, orijinal stoper olarak elde sadece Samet Akaydin kaldı.

Süper Lig'de bu hafta Trabzonspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın Samet Akaydin'in yanında Jayden Oosterwolde'yi stoperde kullanması bekleniyor.

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