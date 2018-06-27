THY - İmaj
0553 313 94 23

Fenerbahçe'de beklenen isim İstanbul'a geldi

Gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele edecek olan Fenerbahçe'de yeni teknik direktör Phillip Cocu, İstanbul'a geldi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 16:38
Fenerbahçe'de beklenen isim İstanbul'a geldi

Bu sabah PSV'deki çalışanlarla vedalaşan Hollandalı teknik adam Phillip Cocu, Fenerbahçe'yle resmi sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Hollandalı Phillip Cocu İstanbul'a geldi.

47 yaşındaki teknik adam için bugün saat 18:30'da imza töreni düzenlenecek. Cocu ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

PSV'nin resmi sosyal medya hesabından görüntüler paylaşılırken "Teşekkürler Philip" mesajı bırakıldı.

FENERBAHÇE 1 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Sarı-lacivertliler, Cocu'yu takımın başına getirmek için Hollanda ekibi PSV'ye 1 milyon euro sözleşme fesih bedeli ödemişti.

COCU KİMDİR?

Hollandalı eski millî futbolcu Phillip Cocu, 29 Ekim 1970 yılında dünyaya geldi. Daha önce AZ, PSV, FC Barcelona gibi takımlarda oynadı. Hollanda millî futbol takımı ile 101 maça çıkıp 10 gol attı. Futbol kariyerini Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al-Jazira Club takımında bitirdi. Hollanda futbolunun efsane isimlerinden Cocu, teknik direktörlük kariyerine 2008 yılında PSV Eindhoven'ın yardımcı antrenörlüğü ile başlayan Phillip Cocu, aynı zamanda Hollanda millî takımının da yardımcı antrenörlüğünü üstlendi. 2012 yılına kadar bu iki görevde de bulunan teknik adam 2012-2013 sezonunda PSV Eindhoven'ın altyapı sorumluluğuna getirildi. 2013 yılı haziran ayında PSV Eindhoven ile 4 yıllık anlaşma imzalayarak Dick Advocaat'ın yerine teknik direktörlüğe getirilmişti. PSV geçen sezon Philipp Cocu önderliğinde Hollanda'da şampiyon oldu. Philip Cocu önderliğinde PSV, son 4 sezonda 3 kere şampiyon olmayı başardı.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 16:38
  1. İstanbul
  2. Fenerbahçe
  3. Hollanda
  4. Cocu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Leicester City Beşiktaş'ın yıldızına talip oldu! Tam 14 milyon Euro...
    1. Leicester City Beşiktaş'ın yıldızına..
    2. Babel yıldız futbolcuyu Beşiktaş'a..
    3. Galatasaray'dan Ozan Tufan bombası
    4. İstanbul'u dolu vurdu! Kaldırımlar..
    5. Şenol Güneş'ten stoper tepkisi: Vida..
    6. Alanyaspor'da forma giyen Mamadou..
    7. Ve Galatasaray'da bir ayrılık daha!..
    8. Galatasaray aradığı golcüyü Belçika'da..
    9. Hamileyken bitlenirseniz bunu yapın!
    10. Hamilelikte balık tüketmek doğru mu?
    11. Bu belirtiler bebeğinizin otistik..
    12. Hamilelikte kaju yerseniz...
    13. Çocuğunuz prenses sendromuna..
    14. Doğum sonrası korse giymek doğru mu?
    15. Yaşlılık aylığı artıyor! Bin 500 lira..
    16. CHP'nin 'aşırı eğitimli' seçmeninin..
    17. Çocuğunuzla yaşanan kıyafet krizini..
    18. Erkek çocuğunuzun boyunun uzaması..
    19. Kız çocuklarının boyunun uzaması için...
    20. İYİ Parti'de toplu istifa!
    Olay iddia: Kılıçdaroğlu 'halkı sokağa dök' dedi, İnce telefonu kapattı! O yüzden istenmeyen adam ilan edildi
    Olay iddia: Kılıçdaroğlu 'halkı sokağa dök' dedi, İnce telefonu kapattı! O yüzden istenmeyen adam ilan edildi
    Sonuçlar belli oldu! CHP ve İYİ Parti'ye 8 vekil
    Sonuçlar belli oldu! CHP ve İYİ Parti'ye 8 vekil
    CHP'li Şafak Pavey'den AK Partililere ve Erdoğan'a tutuklama iması!
    CHP'li Şafak Pavey'den AK Partililere ve Erdoğan'a tutuklama iması!
    2018 LGS sınav sonuçları ne zaman belli olacak?
    2018 LGS sınav sonuçları ne zaman belli olacak?
    Almanya rezil oldu! Kendi kendini vurdu
    Almanya rezil oldu! Kendi kendini vurdu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Karahasanoğlu: Baro kasasından külhanbeyliğini durdurun artık!
    Karahasanoğlu: Baro kasasından külhanbeyliğini durdurun artık!
    Muharrem İnce'den kurultay açıklaması
    Muharrem İnce'den kurultay açıklaması