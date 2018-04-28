Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Fenerbahçe'de başkanlığı kazanan isim belli oldu!

Fenerbahçe'de bugün düzenlenen Divan Kurulu Başkanlığı seçimini 296 oyun 283'ünü alan Vefa Küçük kazandı.

28 Nisan 2018 Cumartesi 14:14
Fenerbahçe'de başkanlığı kazanan isim belli oldu!

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısında başkanlığa yeniden Vefa Küçük seçildi.
Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılan seçimde kullanılan 296 oyun 283'ünü alan Vefa Küçük, 3 yıl daha başkanlık görevini üstlenecek. Diğer aday Ufuk Aydın ise 13 oy aldı.

"KAZANAN VEFA KÜÇÜK DEĞİL, FENERBAHÇE'DİR"

Seçimin ardından konuşan Vefa Küçük, yüksek divan kurulu üyelerine teşekkür ederek, "Mutluyum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Önemli olan Fenerbahçe'nin kazanmasıydı. Bu demokratik yarışı bitirdik. Hepinizden Allah razı olsun. Kazanan Vefa Küçük değil, Fenerbahçe'dir." ifadelerini kullandı.

 

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 14:14
  1. Aydın
  2. Fenerbahçe
  3. divan seçimi
  4. Vefa Küçük

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Orhan Miroğlu, AK Parti'den aday adayı oldu
    1. Orhan Miroğlu, AK Parti'den aday adayı..
    2. İP yöneticisi Meral Akşener’e isyan..
    3. Kadınlardan domates kasası taşıma..
    4. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde..
    5. Babasından izinsiz aldığı arabayı tıra..
    6. Kurtlar Vadisi neden farklı kanala..
    7. Tutkunları ondan vazgeçemiyor
    8. Fikret Orman'dan derbiye dair ilk yorum!
    9. İçişleri Bakanlığından vatandaşlara..
    10. Hakkari'de silahlar yerini paraşüte..
    11. İstanbul'da bu yollar trafiğe..
    12. Şalgam nasıl bir bitkidir? Nasıl..
    13. THY kabin memuru bebeğin hayatını..
    14. İmam hatipli öğrencilerden anlamlı..
    15. 77 yaşında 16 kilogram esrarla..
    16. Arifiye'de Narkotik operasyon yaptı
    17. Başbakan Yıldırım konuşuyor
    18. Mevlüt Çavuşoğlu ve mevkidaşlarından..
    19. Roketsan üretti! Dünya hayran kalacak!
    20. THY'den erken seçim müjdesi
    Köylüler gözlerine inanamadı! Adeta fışkırdı
    Köylüler gözlerine inanamadı! Adeta fışkırdı
    Suud Arabistan'dan skandal! Umreye giden Türk kafileye...
    Suud Arabistan'dan skandal! Umreye giden Türk kafileye...
    HDP'ye şok! AK Parti'yi seçti
    HDP'ye şok! AK Parti'yi seçti
    'Bülent Arınç beni ters köşeye yatırdı' dedi ve açıkladı Ona söylediğim sözleri geri alıyorum
    'Bülent Arınç beni ters köşeye yatırdı' dedi ve açıkladı Ona söylediğim sözleri geri alıyorum
    Gökçek kriterleri paylaştı: Hadi çıkın çıkabilirseniz işin içinden
    Gökçek kriterleri paylaştı: Hadi çıkın çıkabilirseniz işin içinden

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Abdüllatif Şener'den Abdullah Gül iddiası!
    Abdüllatif Şener'den Abdullah Gül iddiası!
    Abdullah Gül: Adaylığım söz konusu değildir
    Abdullah Gül: Adaylığım söz konusu değildir