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Fenerbahçe'de ayrılık! Tam 7 futbolcunun bileti kesildi

Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda gelecek sezonun kadrosunu şimdiden oluşturmaya başlayan Fenerbahçe birçok isimle yollarını ayıracağı öğrenildi.

21 Şubat 2019 Perşembe 02:49
Fenerbahçe'de ayrılık! Tam 7 futbolcunun bileti kesildi

Teknik direktör Ersun Yanal'ın yönetime bu konuda bir rapor sunduğu ve raporun içeriğinin bomba etkisi yarattığı öğrenildi. Alınan bilgilere göre Yanal öncelikle takımın omurgasının tamamen değişmesini istiyor.

Şok edici rapor yazdı!

Tecrübeli teknik adamın stoper, ön libero, 10 numara ve forvet alınması konusunda yönetimden istekte bulundu. Yanal'ın asıl şok edici isteği ise takımdan gönderilecek isimler konusunda oldu.

Ersun Yanal'ın sezon başında alınan 11 isimden sadece Harun, Jailson ve Berke'nin kalması yönünde görüş bildirdiği öğrenildi. Başarılı hocanın Barış Alıcı konusunda ise kararsız olduğu belirlendi.

Birçok isimle yollar ayrılacak!

Comolli'nin getirdiği Benzia, Slimani, Ayew, Frey, Tolga Ciğerci, Ferdi ve Frey ise Yanal'ın yeni sezon planlarında yer almıyor. Bu rapor, Comolli'nin ne kadar başarısız olduğunu gözler önüne seriyor.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 02:49
  1. Fenerbahçe
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  3. Süper Lig

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