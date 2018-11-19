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Fenerbahçe'de ayrılık iddiası! İkisi birden...

Fenrerbahçe'de son yıllarda oldukça istikrarlı performans gösteren Martin Skrtel ve Roman Neustadter'in, sezon sonu sarı-laciverlilerden ayrılacağı iddia ediliyor.

19 Kasım 2018 Pazartesi 17:09
Fenerbahçe'de ayrılık iddiası! İkisi birden...

Süper Lig'de top koşturan Martin Skrtel ile Roman Neustadter son yıllarda Fenerbahçe'nin en istikrarlı isimlerinin başında geliyor. Savunmanın merkezinde oynayan ikili saha içi ve dışında çok iyi anlaşmalarının karşılığını performanslarıyla alıyor.

Takımın en başarılı ve en kötü olduğu dönemlerde hiçbir teknik adam mecbur kalmadıkça bu ikiliyi bozmadı. Ancak takımın en istikrarlı isimleri olarak ön plana çıkan ikilinin sezon sonu takımdan ayrılması bekleniyor.

Bunun en önemli sebebi ise sözleşmelerinin bitmesi ve yönetimin takımı gençleştirme operasyonu ile birlikte maaş skalasında indirime gitmek istemesi... Skrtel, Soldado'dan sonra en çok para kazanan isim. Maç başları ve bonuslarıyla yıllık ücreti 4 milyon euroyu buluyor.

Arap veya Çin takımlarına gidebilir

34 yaşındaki Slovak futbolcu artık kariyerinin son kontratını yapacak. Dolayısıyla kendisine en iyi ücret teklif eden kulübe gitmenin planlarını yapıyor. Mevcut şartlarda Skrtel'in güncel maaşını sarı-lacivertli kulübün önermesi mümkün değil. Dolayısıyla deneyimli futbolcunun sezon sonu Arap ülkeleri veya Çin ekiplerinden birine gitmesi söz konusu.

Yeniden Almanya'ya dönmeyi planlıyor

Roman Neustadter ise yeniden Almanya'ya dönmeyi planlıyor. Rus Milli Takımı'nın vazgeçilmez isimlerinden olan 30 yaşındaki futbolcu uzun süre Bundesliga'da forma giymişti. Roman'ın sözleşmesinin bitmesi olası transferini kolaylaştırıyor.

Deneyimli oyuncu Almanya'ya dönmek yerine Fenerbahçe'de kalmak isterse bu kez de ücret skalası ile ilgili sıkıntı ortaya çıkacak. Yönetimin hem yaş hem de ücret skalası, Rus futbolcunun mali açıdan beklentilerini karşılamaktan uzak gözüküyor. Üç sezon önce Schalke'den ayrılan Roman bonservisi elinde olduğu için yüksek bir maaş ile sarı-lacivertli takıma imza atmıştı.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 17:09
  1. Fenerbahçe
  2. Roman Neustadter
  3. Martin Skrtel
  4. Ayrılık iddiaları

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