Fenerbahçe'de "Aykut Kocaman" depremi

Aykut Kocaman, Antalyaspor maçını değerlendiriken, hafta arasında yarıda kalan derbi ve yaşananlar hakkında da konuştu.



İSTİFA SİNYALİ VERDİ



Tecrübeli teknik adam açıklamasının sonunda, istifa edebileceğinin sinyallerini vererek ''Buradaki her soruya saygıyla cevap vermeye çalışıyorum. Ben bu sezon başında özellikle olayları, insanları ayırmak için söylüyorum bunları. Futbola bakışımın farklı olduğunu söyledim. Benden farklı düşünenlere saygı duyuyorum, yanlış buluyorum ama dinlemeye, tartışmaya hazırım. Sizler de bir kurumu temsil ediyorsunuz. Ama sizin kurumunuz içinde de öyle tipler var ki, o zirzoplar hayatımda hiçbir zaman olmayacaklar. Ben birkaç zaman içinde zaten futboldan ayrılacağım. Herkese saygı göstermeye çalışıyorum ama o zirzoplara maalesef. Futbol dünyamızı kirleten zihinler bu zihinler. Futbolun bu berbat ortamında çalışmaktan memnun değilim. Yakın zamanda köklü bir karar alacağım kendimle ilgili'' ifadelerini kullandı.



Antalyaspor maçını da değerlendiren Kocaman ''İki golü bulduk. Ondan sonraki süreç yine 3. golü aradık. Golü de attık ama şanssız bir hakem kararı. Gördüğüm kadarıyla çok net bir pozisyon. Tam Antalya oyundan düşecekken. Sonrasında oyunun kontrolünü rakibe vermeye başladık. Topun kullanımından vazgeçmemizden kaynaklı kontrolü Antalya'ya verdik. Kaygıyı oyunu çok oynuyoruz. İkinci yarıda topu oyunda kalma süresini arttırmak ve rakibe sahamızda patron olduğumuzu göstermekti. Yapmamız gerekeni yapmaya başladık. Bunun sonucunda Antalya ilk yarıdaki etkinliğinden çıkmaya başladı. Rakiibn de açık şekilde oynadığı maçta yakaladığımız fırsatlardan birkaç tanesini daha değerlendirebilirdik. Bu olası eşitliklerde çok çok işimize yarayacak durumlardan bir tanesi'' şeklinde konuştu.



Taraftara da teşekkür eden Kocaman ''Fenerbahçe adına konuşuyorum. Bugün stadı doldurmasa da sahayı biz de buradayız diye dolduran bir seyircimiz var. Sezon içinde görmediğimiz kadar sahaya enerji katan bir elektirikti. Onlar da bugün formdaydılar. Umarım devam ederler'' dedi.