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Fenerbahçe'de Ali Koç rüzgarı! İşte yeni sponsor...

Ali Koç'un başkanlık görevini yürüttüğü Fenerbahçe'ye Koç Grubu yıllık 16 milyon euro karşılığında göğüs sponsoru oldu.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 22:46
Fenerbahçe'de Ali Koç rüzgarı! İşte yeni sponsor...

Fenerbahçe'ye 50 milyon euro hibe eden Ali Koç, bu sefer de takımın forma sponsorluğunu üstlendi. Koç Grubu, yıllık 16 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'nin yeni göğüs sponsoru oldu.

FENERBAHÇE'NİN YENİ GÖĞÜS SPONSORU BELLİ OLDU

Josef ve Giuliano'nun transferi ile kasaya yaklaşık 25 milyon euro koyan Fenerbahçe, göğüs sponsorluğu ile kendisine yeni bir kaynak daha yarattı.

Sarı lacivertliler, Koç Grubu ile göğüs sponsorluğu konusunda anlaşmaya vardı. Fenerbahçe, Koç Grubu ile yapılan anlaşma doğrultusunda sponsorluk ücreti olarak yıllık 16 milyon euroyu kasasına koydu.

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 22:46
  1. Ali Koç
  2. Fenerbahçe
  3. Koç Grubu

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