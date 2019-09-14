Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı hazırlıkları



İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor ile 16 Eylül Pazartesi günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Üç grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması ile devam eden idman, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla tamamlandı. Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Aytemiz Alanyaspor mücadelesinin hazırlıklarını tamamlayacak.

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