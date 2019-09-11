Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı hazırlıkları



İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 4. haftasında 16 Eylül Pazartesi günü Alanyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda sakatlık önleyici egzersiz çalışmalarıyla başladığı belirtildi. Milli takımdan dönen Ozan Tufan, Deniz Türüç ve Miha Zajc'ın yer almadığı idmanın kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla tamamlandığı aktarıldı. Fenerbahçe, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.

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