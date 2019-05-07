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Fenerbahçe'de Akhisarspor mesaisi başladı

Bitime kısa bir süre kala Süper Lig'in 32. haftasında Akhisarspor'la karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

07 Mayıs 2019 Salı 14:34
Fenerbahçe'de Akhisarspor mesaisi başladı

Süper Lig'in 32. haftasında 11 Mayıs Cumartesi günü Akhisarspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Bireysel çalışmalarla tamamlandı

Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcuların, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptığı aktarıldı. Pas çalışmalarıyla süren antrenmanın, çift kale maçın ardından yapılan bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 14:34
  1. Süper Lig
  2. Akhisarspor
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri
  5. Ersun Yanal

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