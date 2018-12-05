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Fenerbahçe'de A takımı hayal ediyorlardı! Şimdi Amatör Lig'e düştüler

Fenerbahçe 21 Yaş Altı Futbol Takımı'da forma giyerken sigara içtikleri tespit edilen Oytun Özdoğan ve Kerem Bulut, şimdilerde Süper Amatör Lig takımlarından Küçükyalı Yelkenspor'a transfer oldular.

05 Aralık 2018 Çarşamba 13:13
Fenerbahçe'de A takımı hayal ediyorlardı! Şimdi Amatör Lig'e düştüler

2017 yılında Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, sezon öncesi çalışmalarını Topuk Yaylası'nda sürdürürken skandal bir görüntü ortaya çıkmıştı. Kamp kadrosuna dahil edilen 21 Yaş Altı Futbol Takımı'nın oyuncuları Ahmet Oytun Özdoğan ve Kerem Bulut, sosyal medyadan yaptıkları bir paylaşımda Topuk Yaylası'ndan cezaevi oalrak bahsetmiş ve görselde kül tablasının olması dikkat çekmişti.

A Takım derken Süper Amatör Lig'e düştüler!

Kampta sigara içtiklerini itiraf eden Oytun Özdoğan ve Kerem Bulut, kadro dışı bırakılıp apar topar İstanbul'a gönderilirken, bu ikili için işler hiç yolunda gitmedi.

Fotoğrafı paylaşan Kerem Bulut, A takıma yükselme hayalleri kurarken işler bir anda tersine döndü. Fenerbahçe'den ayrılan Kerem, Başakşehir'e katılırken U21 liginde sadece 2 maçta forma giyebildi. Fenerbahçe'de olduğu gibi Başakşehir'de de tutunamayan Kerem, sezon başı Süper Amatör Lig ekiplerinden Küçükyalı Yelkenspor'un yolunu tuttu.

Kerem'in yanında bulunan Aymet Oytun Özdoğan ise, 1 sezon daha Fenerbahçe'nin U21 takımında forma giydikten sonra Yeni Orduspor'a transfer oldu. Profesyonel sözleşmeye imza atan Aymet Oytun, bu sezon 4 maçta (2 maç U21, 2 maç Türkiye Kupası) forma giyebildi.

(Fanatik)

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 13:13
  1. Ordu
  2. İstanbul
  3. Fenerbahçe
  4. Ahmet Oytun Özdoğan
  5. Kerem Bulut
  6. Süper Amatör Lig
  7. Küçükyalı Yelkenspor

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